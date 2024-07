Już chwaliłyśmy Julię Kamińską za jej look na pokazie Tomasza Ossolińskiego. Teraz, wiemy w co dokładnie była ubrana. Biały żakiet z szarymi, skórzanymi bufkami to projekt Eweliny Kosmal. Jej marka - KOSMAL powstała w 2010 roku. Projekty są bardzo nowoczesne, ale nawiązujące do ponadczasowego minimalizmu.

Reklama

Zobacz też inne ubrania z szafy gwiazd

Żakiet Julii kosztuje około 1050zł. Aktorka dodała do niego szare, graficzne leginsy i akcesoriamii od Be My Lilou. Do tego smoky eyes na oczach. Świetny look.

Reklama

Zobacz więcej zdjęć: