Gwiazdy już zaczynają nosić wiosenne kolekcje znanych marek. Właśnie z niej pochodzą wężowe szpilki, które Halina Mlynkova miała na sobie podczas gali Viva! Najpiękniejsi. Klasyczne czółenka na szpilce w pastelowych odcieniach można kupić w salonach marki Kazar.

Sprawdziłyśmy - kosztują 549zł. Piosenkarka wybrała je jako dodatek do stylizacji z czarną, marszczoną sukienką. Do niej dobrała czarny, duży naszyjnik. Do tego wyprostowane włosy... Niestety musimy przyznać, że z całego looku, porywają nas jedynie szpilki Haliny...

