Profesor Władysław Bartoszewski zmarł 24 kwietnia w wieku 93 lat. Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, żołnierz AK, więzień Auschwitz, działacz opozycyjny w czasach PRL, pisarz, publicysta, laureat wielu orderów, ambasador Polski, minister spraw zagranicznych, senator... - wszystkich zasług i osiągnięć Profesora Bartoszewskiego nie sposób wymienić jednym tchem, ani nawet kilkoma... Człowiek o tak bogatej biografii, że starczyłoby jej dla kilku osób. Ale pierwsze co przychodzi do głowy, wspominając go, to określenie DOBRY CZŁOWIEK.