27 lipca 2022 roku Magdalena Stępień i jej były partner Jakub Rzeźniczak przeżyli rozdzierającą serce tragedię. Modelka i piłkarz stracili synka, który zmagał się z rzadką odmianą choroby nowotworowej wątroby. Mały Oliwier zmarł w klinice w Izraelu. Jego mama w ubiegłym roku pojawiła się na cmentarzu w dniu Wszystkich Świętych. Tym razem zdecydowała, że chce spędzić to trudne święto w inny sposób. Przyznała, że pewnych rzeczy wolałaby uniknąć.

Po śmierci synka 1 listopada to szczególnie trudny dzień dla Magdaleny Stępień. Była uczestniczka "Top Model" za pośrednictwem Instagrama poinformowała, że w tym roku nie pojawi się na cmentarzu z okazji uroczystości Wszystkich Świętych. Modelka przyznała, że w ubiegłym roku bardzo przeżyła ten okres i nie była w najlepszej kondycji psychicznej. Obecnie gwiazda przebywa w Dubaju.

Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka przyznała, że codziennie odwiedzała grób syna, ale nie to decyduje o tym, jaką była matką. Magdalena Stępień stwierdziła, że nie może dłużej pogrążać się w żalu i cierpieniu. Postanowiła iść dalej, ponieważ tego właśnie chciałby dla niej Oliwier.

Przez ostatni rok otrzymałam dużo znaków od Oliwierka, dzięki, którym zrozumiałam, że nie ilość wizyt na cmentarzu czyni mnie dobrą matką (choć i tak chodziłam codziennie) tylko to, co mam w sercu i to, że gdziekolwiek jestem, on jest ze mną. Teraz po roku pełnym znaków wiem, że on nie chce moich łez, mojego smutku. Chce, abym wykorzystała to życie, które mi zostało tu na ziemi w dobry sposób

— wyjaśniła.