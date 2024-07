Dorota Wróblewska wiele razy brała pod lupę stylizacje gwiazd i celebrytów. Stylistka ostro krytykuje nietrafione kreacje, ale potrafi również docenić świetnie wyglądające gwiazdy na czerwonym dywanie. Zobacz: Wróblewska oceniła styl Oli Szwed. Gorzką krytykę osłodziła komplementem

Ostatnio Wróblewska postanowiła skomentować strój Magdaleny Ogórek, która w rocznicę katastrofy w Smoleńsku pojawiła się na warszawskich Powązkach. Kandydatka na prezydenta wybrała na tą okazję krótką sukienkę, którą ledwo zakrywał rozkloszowany płaszcz. Dorota Wróblewska na Facebooku napisała co Ogórek powinna zmienić w swojej stylizacji.

- Jak się ubrać na taką uroczystość? Najstosowniej w sposób tradycyjny czyli czarny kostium (spodnie lub spódnica o długości co najmniej do kolan). Jeżeli ktoś lubi sukienki to można rozważyć czarną, prostą sukienkę (również do kolan). Czarne rajstopy bez wzorów. Buty powinny być pełne- obojętne czy będą to buty na obcasie , czy czółenka, jednak palce obowiązkowo powinny być zakryte. Na głowę można założyć kapelusz z woalką (dotyczy to wyłącznie najbliższej rodziny). W przypadku Pani Ogórek wystarczyłyby czarne, kryte rajstopy i klasyczna spódniczka do kolan- stwierdza ekspertka.