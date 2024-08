Tancerz długo kazał czekać swoim fanom. Na kilka miesięcy odsunął się od Instagrama, podobnie zresztą jak na pewien czas jego ukochana. Dominika ostatnio jednak zaczęła wracać do internautów, ale na profilu Marcina niezmiennie panowała cisza. W końcu i ona się skończyła, a ten powrócił do aktywności w sieci. Od razu ogłosił coś ważnego!

Marcin Hakiel wrócił na Instagram

Obecnie trwający związek Marcina Hakiela początkowo budził raczej skrajne emocje. Jest to już druga relacja tancerza od czasu rozstania z Kasią Cichopek, jednak tą, w przeciwieństwie do poprzedniej, niemal od początku chwali się w sieci. Nie zwlekał też zbyt długo z przedstawieniem światu ukochanej, którą zaczął zabierać na imprezy branżowe.

Marcin Hakiel z ukochaną Instagram@MarcinHakiel

Jak mogliśmy obserwować, związek Marcina i Dominiki robił się coraz poważniejszy i po zaledwie kilku miesiącach wykonali sobie wspólne tatuaże! Prawdziwe zatrzęsienie zapanowało jednak dopiero w maju tego roku, gdy podczas jednego z eventów zakochani ujawnili, że spodziewają się dziecka! Po upływie raptem kilku tygodni oboje niespodziewanie zniknęli z mediów społecznościowych! Dominika ostatnio wróciła na Instagram, natomiast na profilu Hakiela od czerwca panowała cisza. Teraz w końcu i on powrócił!

Marcin Hakiel z ukochaną Artur Zawadzki/REPORTER/East News

Wciąż nie wiadomo, czym właściwie była spowodowana nieobecność tancerza i wygląda na to, że on sam póki co nie ma w planach rozwiewać wątpliwości. W zamian na start podzielił się z odbiorcami uroczym zdjęciem, na którym w deszczu unosi ukochaną. Pod fotką napisał krótko, ale wymownie:

Tylko nasza trójka. Dawno się nie widzieliśmy

Jak mogliśmy się spodziewać, kadr wywołał wyłącznie pozytywne reakcje. Od razu widać, że fani niecierpliwie czekali na powrót Marcina Hakiela.

Piękne ujęcie, piękni wy

Ale piękna fota

Super

Przepiękny kadr

Mamy nadzieję, że teraz Marcin Hakiel wróci do regularności na Instagramie i wraz z ukochaną opowiedzą co nieco o przygotowaniach do narodzin maleństwa.

