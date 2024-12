Ania wzięła udział w 10. edycji "Rolnik szuka żony" i nie ukrywała, że ma za sobą spory bagaż doświadczeń i nie jest jej łatwo otworzyć się na miłość, ale dała sobie szansę. Szybko okazało się, że udział w randkowym hicie Telewizji Polskiej sprawił, że rolniczka spełniła marzenie o znalezieniu swojej drugiej połówki i założyła rodzinę. Teraz Ania zaskoczyła nowym zdjęciem i okazuje się, że razem z synkiem odwiedzili Jakuba w wyjątkowym dla niego miejscu. Co za kadr!

Ania z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak spędzają czas w trójkę

Program "Rolnik szuka żony" łączy ludzi i jest to niezaprzeczalny fakt. Randkowy hit Telewizji Polskiej może pochwalić się ogromną ilością związków, jakie powstały dzięki niemu i to jeszcze nie koniec, bo wiadomo już, że powstanie kolejna 12. edycja "Rolnika". W oczekiwaniu na świąteczny, specjalny odcinek "Rolnik szuka żony" uczestnicy, którzy mają się w nim pojawić nie dają o sobie zapomnieć. Ania i Kuba z 10. edycji na każdym kroku podkreślają, że są szczęśliwi, a udział w programie sprawił, że w końcu znaleźli miłość, a od siedmiu miesięcy są również rodzicami Dariusza, który jest prawdziwym oczkiem w głowie swoich rodziców. Teraz Ania z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcie, na którym pozują we trójkę i napisała:

Moje chłopaki

Okazuje się, że Ania z "Rolnika" zabrała synka, do pubu Jakuba. Wygląda na to, że cała rodzina spędziła czas w miłej i świątecznej atmosferze, o czym świadczy widoczna w tle choinka. Dariusz Jakub rośnie jak na drożdżach i niedawno skończył siedem miesięcy, a z dnia na dzień robi coraz to większe postępy, którymi dumna mama chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Para od kiedy oficjalnie ogłosiła swój związek i podjęli decyzję o zaręczynach, to cieszą się ogromną sympatią fanów "Rolnika", którzy kibicują im i trzymają kciuki za ich wspólną przyszłość.

Tymczasem już 25 grudnia na antenie Telewizji Polskiej o godzinie 18.35 widzowie zobaczą świąteczny odcinek programu "Rolnik szuka żony", a w nim obok Ani i Marcina. Dominiki i Rafała oraz Klaudii i Valentyna pojawią się Anna i Jakub. Sądzicie, że para wspomni o swoim ślubie?