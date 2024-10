Wpłynął pozew zbiorowy przeciwko P. Diddy'emu. Jest aż 120 oskarżycieli, z czego aż 25 nieletnich, a najmłodsza z ofiar miała mieć zaledwie 9 lat. Podczas konferencji prasowej adwokat Tony Buzbee wraz z AVA Law Group przedstawił serię szokujących zarzutów przeciwko raperowi.

Diddy Gate. Pozew zbiorowy przeciwko P. Diddy'emu

P. Diddy oskarżony jest handel ludźmi w celach seksualnych, wykorzystywanie seksualne w tym osób nieletnich, posiadanie narkotyków oraz przestępstwa związane z bronią, a to tylko kilka z zarzutów. Amerykański raper został aresztowany w połowie września. P. Diddy zaprzecza wszystkim zarzutom i nie przyznał się do winy. Prawnicy rapera robią wszystko by mógł wyjść z aresztu za kaucją, jednak ich wnioski zostają odrzucane.

Podczas konferencji prasowej adwokat Tony Buzbee przekazał, że przeciwko P. Diddy'emu wpłynął pozew zbiorowy od 120 osób, z czego aż 25 poszkodowanych było nieletnich. Według Buzbee najmłodszą z ofiar miał być zaledwie 9 letni chłopiec. P. Diddy miał wykorzystać seksualnie dziecko podczas przesłuchania w studiu Bad Boy Records w Nowym Jorku. Jak przekazuje "People" słowa adwokata, 9-latek nie był wówczas jedynym dzieckiem:

Wszyscy próbowali zdobyć kontrakt płytowy. Wszyscy byli nieletni. Ta osoba (9-latek) była wykorzystywana seksualnie, rzekomo przez Seana Combsa i kilka innych osób w studiu, obiecując zarówno swoim rodzicom, jak i sobie, zdobycie kontraktu płytowego

MPI99 / MediaPunch/Associated Press/East News

Wykorzystana przez P. Diddy'ego miała być także 15-latka. Miała być ofiarą niejednokrotnego gwałtu, wcześniej odurzona narkotykami:

W innym przypadku osoba mająca wówczas 15 lat została przewieziona samolotem do Nowego Jorku na imprezę, gdzie została odurzona narkotykami, a następnie zabrana do prywatnego pokoju rzekomo w obecności pana Combsa. Ta kobieta została zgwałcona, a potem inne osoby na zmianę ją gwałciły.

Do okrucieństw miało dochodzić na przestrzeni 30 lat. Jak przekazał adwokat, po napaściach ofiarom, które poddały się testom narkotykowym, wykryto w organizmie środek uspokajający dla koni czy Xylazine. Tony Buzbee podczas konferencji prasowej przekazał także, że zebrano dowody w postaci zdjęć czy nagrań wideo, będąc dowodami napaści i wyznał, że w niedługo wyjdzie "wiele brudnych tajemnic na temat wpływowych ludzi".

Ian West/Press Association/East News

Reakcja prawników P. Diddy'ego na pozew zbiorowy 120 osób

Na szokujące informacje w sprawie pozwu zbiorowego przeciwko P.Diddy'emu zareagowali już jego prawnicy:

Pan Combs stanowczo i kategorycznie odrzuca wszelkie twierdzenia, jakoby wykorzystywał seksualnie kogokolwiek, w tym nieletnich, określając je jako fałszywe i zniesławiające. Nie może się doczekać udowodnienia swojej niewinności i obrony przed sądem, gdzie prawda zostanie ustalona na podstawie dowodów, a nie spekulacji.

