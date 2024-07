Uwielbiamy głos Adele i jej twórczość. Ale musimy to przyznać... Nie należy ona do gwiazd, które lubią dbać o siebie. Na co dzień nie przywiązuje zbytniej uwagi do stroju czy makijażu. Przez to nie bardzo przypomina siebie z teledysków. Umalowana i z fajną fryzurą wygląda na piękną, pulchną kobietę...

Reklama

Zobacz też inne wpadki gwiazd

Przyłapana przez paparazzich w legginsach, sportowych butach, wyciągniętym swetrze, bez makijażu i w potarganym koku jest niemal nie do poznania. Wolimy oglądać Adele, gdy bardziej się postara. Trzymamy kciuki, aby zmieniła cdzienny image. Mogłaby być światną inspiracją dla pań w większym rozmiarze...

Reklama

Przyjrzyj się dokładniej: