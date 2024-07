Pamiętacie wpadkę profesora udzielającego wywiadu BBC? Robert E. Kelly wypowiadał się na poważny temat o sytuacji Korei Południowej, kiedy nagle podczas wywiadu na żywo wtargnęły do pokoju jego dzieci.

Reklama

Wydaje mi się, że właśnie weszło pana dziecko - powiedział dziennikarz w studiu do Kelly'ego.

Za dziećmi do pokoju wpadła mama i szybko je zabrała, ale profesor bał się, że już stracił twarz w oczach widzów i stacji. Okazało się, że filmik stał się hitem internetu, a rodzina Kellych udzieliła wywiadu, jak doszło do tego, że dzieci dostały się do pokoju.

Wpadka w BBC. Kim jest profesor Kelly?

Robert Kelly mieszka w Pusan. Jako profesor i ekspert od spraw koreańskich udziela wywiadów na ten temat. Jak doszło do wtargnięcia jego dzieci do pokoju, w którym się wypowiadał dla telewizji?

Córka była w psotnym nastroju, ponieważ tego samego dnia miała szkolną imprezę – tłumaczył wejście dziewczynki. - Jak tylko otworzyła drzwi, widziałem jej obraz na moim ekranie, dzięki kamerze – wyjaśniał.

Zobacz: Zabawy z dziećmi w domu – trzy propozycje

Zobacz także

Jednak dopiero, gdy do córki dołączył jego synek, miał wrażenie, że zupełnie straci w oczach widzów. Kobieta, która uratowała sytuację, to nie była niania dzieci tylko ich mama, która oglądała wywiad z nim w pokoju obok i dopiero na ekranie zauważyła, że dzieci weszły do taty. Kim Jung-A, zareagowała najszybciej jak się da... Wszystkich dziwiło, dlaczego w czasie wywiadu, to profesor nie przerwał i nie zabrał dzieci z pokoju. Kelly wytłumaczył, że do wywiadu przez Skypa założył tylko marynarkę i krawat, a od pasa w dół ubrany był w domowe spodnie.

Zarówno Kelly, jak i jego żona po całym zdarzeniu byli zszokowani i zdziwieni tym, jak do tego doszło. Nie wiedzieli jak się zachować.

Zwykle mąż zamyka drzwi, a dzieci nie mogąc ich otworzyć, wracają do mnie. Tym razem jednak zapomniał o zamku – powiedziała.

Nie spodziewali się takiego odzewu, wielu wiadomości na Facebooku, sms-ów, telefonów. Na chwilę się odcięli, bo mieli wrażenie, że wszędzie widzą tę feralną scenę. Teraz państwo Kelly mają do tego dystans i śmieją się z sytuacji jak reszta świata.

Zobacz też: Wpadka Mariah Carey na koncercie sylwestrowym w Nowym Jorku. Takiej diwie nie możemy tego wybaczyć!​

Rodzina profesora Kelly.

Filmik z wpadki profesora w czasie wywiadu.

Reklama

Wywiad z całą rodziną Kellych.