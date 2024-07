Robert Lewandowski jest w ciąży?! Taką informację mogli dziś usłyszeć widzowie poranka w TVN24. Prowadzący, Robert Kantereit, opisując emocjonujący gest piłkarza z wczorajszego meczu, przejęzyczył się. Zamiast poinformować, że w ciąży jest Anna Lewandowska, żona Roberta, powiedział, że wczorajsze zachowanie piłkarze oznacza w języku piłkarskim, że w ciąży jest... sam piłkarz!

Robert Lewandowski strzelił piękną bramkę! A potem działy się rzeczy jeszcze piękniejsze, bo włożył sobie piłkę pod koszulkę, robiąc ciążowy brzuch. Kciuk włożył do ust i zaczął ssać niczym niemowlę. I to języku piłkarskim jest znak, że ktoś jest w ciąży. Zazwyczaj albo piłkarz, który to robi albo jakiś jego kolega - podsumował Robert Kantereit.