34-letnia Tatiana Okupnik na mecz „Gwiazdy TVN kontra politycy” przyszła w bardzo krótkim topie odkrywającym pępek. Widać, że chciała przypomnieć sobie czasy, kiedy była nastolatką i wszystko wolno jej było założyć. Jednak tym razem zaliczyła modową wpadkę.

Gwiazda zdecydowała się na odważną górę, którą połączyła z poszarpanymi dżinsami o już niemodnej długości 3/4. Do tego niestety założyła złoty pasek i bransoletki pod kolor.w tym samym kolorze. Nie wiemy, czemu do tego zestawu wybrała (w tym przypadku zbyt eleganckie) czarne lakierki na koturnie z paskiem na wysokości kostki. Jej młodzieżowy look niestety nie zdał egzaminu. Jedyne, czego nie możemy zarzucić Tatianie w tej stylizacji, to nienaganna sylwetka i płaski, umięśniony brzuch.

Tak wyglądała Tatiana Okupnik na meczu "Gwiazdy TVN kontra politycy":