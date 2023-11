Wygląda na to, że pierwsze przymrozki i jesienno-zimowa aura są niestraszne Idzie Nowakowskiej, która zapozowała fotoreporterom po skończonej emisji "Pytanie na śniadanie". W listopadowy poranek prezenterka postawiła na klasyczną stylizację utrzymaną w czerni. Uwagę zwracał jednak jej ... krótki top, który eksponował brzuch. Odważny wybór na listopadowy dzień?

Ida Nowakowska w obiektywie paparazzi przed studiem TVP

Fani przyzwyczaili się już do tego, że przed warszawskim studiem Telewizji Polskiej najczęściej do zdjęć pozuje Katarzyna Cichopek, która opuszcza gmach TVP po skończonej emisji "Pytanie na śniadanie". Tym razem jednak paparazzi udało się "przyłapać" inną znaną z porannego programu gwiazdę - Idę Nowakowską. Prezenterka była w świetnym nastroju i chętnie rozdawała autografy, a także pozowała do ujęć.

Ida Nowakowska postawiła na klasyczną stylizację utrzymaną w czerni, uwagę zwracał jednak jej krótki top, który w pewnym momencie niefortunnie podwinął się i wyeksponował brzuch prezenterki pod nonszalancko rozpiętym płaszczem oversize! Myślicie, że to odważny look jak na obecną pogodę? Gwiazda TVP nie wyglądała na zbyt przejętą tym faktem!

Do płaszcza i topu Ida Nowakowska dobrała modne w tym sezonie jeansy o rozszerzanym kroju, a także klasyczne buty przypominające lakierki. Prowadząca dobrała do stylizacji również pojemną, czarną torbę, a jej rozpuszczone, długie włosy nadawały całości nieco lekkości.

Wygląda na to, że nowa fryzura służy Idzie Nowakowskiej i nadaje jej dziewczęcego uroku. Jak Wam się podoba jej klasyczny look? Zobaczcie więcej ujęć wykonanych przez paparazzi.

