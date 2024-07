Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, podobnie jak inne gwiazdy, postanowili uciec od mroźnej zimy w Polsce. Tegoroczne święta Bożego Narodzenia spędzili z dala od rodziny, a słonecznymi kadrami pochwalili się za sprawą Instagrama. Niestandardowe święta w wykonaniu państwa Dowborów jednak nie wszystkim przypadły do gustu. Posypały się liczne komentarze.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor spędzają święta w Hiszpanii

W ostatnim czasie życie popularnej pary obracało się wokół remontu luksusowego apartamentu. W mediach społecznościowych Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pokazali imponujący salon. Małżeństwo skrupulatnie chwali się każdym kolejnym pomieszczeniem, na czele z nowoczesną kuchnią. Ci jednocześnie nie ukrywają, że są nieco zmęczeni remontem, który się przeciągał. Wszystko wskazuje także na to, że para zechciała odpocząć z dala od problemów związanych z przeprowadzką i remontem. Okazuje się także, że to nie były ich pierwsze święta w nowym apartamencie, ponieważ małżeństwo spędziło je... poza Polską! Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor udali się do imponującej hiszpańskiej willi, do której uwielbiają wracać w każdej wolnej chwili. Wspólnymi, słonecznymi chwilami pochwalili się za sprawą Instagrama:

- Kochani ???????? Zdrowych, spokojnych Świąt ‼️ Oby ten czas był wyjątkowy! Ciepły i w gronie najbliższych! Pozdrawiamy z gorącej Hiszpanii. Odpoczywajcie.????????

Na zdjęciu Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pozują na swoim przestronnym tarasie, z widokiem na piękną Hiszpanię oraz morze. Towarzyszą im córki. Uwagę internautów zwraca jednak idealnie płaski brzuch aktorki:

- I co? Znowu epatuje Pani gołym brzuchem w słonecznej Hiszpanii???????????????? Jak mawiała Marta z „Nad Niemnem”: winszuję, ale zazdroszczę ???????????????? (No może coś pokręciłam ????????) Feliz Navidad! Pozdrawiam z lekko zmrożonej Polski w towarzystwie puszczającego bąki kocura - cóż - taki lajf!????????????

Ci nie kryją swojej zazdrości, jednocześnie uważając, że małżeństwo, po stresującym remoncie, zasłużyło na chwile odpoczynku:

- Wesołych Świat sympatyczna rodzino ????????❤️ Zasłużyliście na to ???? Pozdrawiamy z Włoch ???? - U mnie -11 i właśnie dziś zastanawiałam się, dlaczego nie ma mnie w gorącej ????????. Wesołych i gorących świąt. Pozdrawiam z lodowatej ???????? - Podziwiam???? Nie umiałabym spędzić Bożego Narodzenia poza domem ale każdy inny. Zdrówka i zdrowych świąt życzymy z mężem ???? Tacy to pożyją... Łapcie odporność! Rodzinnych Świąt ????❄️☃️a może ????️? ???? ????

Joanna Koroniewska nigdy nie ukrywała, że nie chce wracać do Polski. Tym razem nie jest inaczej. Aktorka cieszy się słoneczną aurą na hiszpańskiej plaży, gdzie wspólnie z mężem złożyła świąteczne życzenia obserwującym:

- Dobrej pogody Wam życzymy, bo to jednak zasadniczo słońce jednak zmienia nastrój - skwitował Maciej Dowbor.

Joanna Koroniewska natomiast stwierdziła, że ten jest złośliwy:

- Ale jesteś złośliwy, wiesz? Ludzie mają słabą pogodę, a Ty im życzysz lepszej...

Jednocześnie nie ukrywa, że pogoda w tym roku faktycznie ich rozpieszcza:

- Rok temu było pochmurnie. Teraz lampa - skwitowała.

Takich świąt można pozazdrościć. Tylko spójrzcie!

