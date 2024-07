Ramona Rey słynie z pokazywania się na różnych imprezach medialnych w dosyć dziwnych stylizacjach. W ten sposób z pewnością zwraca na siebie uwagę, ale nie do końca jesteśmy pewne, czy jej styl podąża w odpowiednim kierunku.

Reklama

Na pokazie Mariusza Przybylskiego pozowała w kolorowym topie odsłaniającym brzuch, który zestawiła ze spódnicą mini. Choć pokazała dużo ciała, nie wyglądała seksownie. Swój look uzupełniła nie pasującymi do reszty outfitu sandałkami, do których dodała infantylne skarpetki. Mamy nadzieję, że Ramona weźmie sobie do serca nasze rady i następnym razem pokaże się w udanej stylizacji.