Są okazje na które, nawet wielbicielki luzu i nonszalancji, powinny przywdziać trochę bardziej eleganckie, wyjściowe ubranie. Niestety, niektóre o tym zapominają. Właśnie tak było z wyglądem Olgi Frycz podczas premiery filmu "Bilet na księżyc".

Reklama

Zobacz więcej wpadek gwiazd

Aktorka miała na sobie szarą czapkę, szare rurki i płaszcz, a do tego granatowy sweter. Look wydaje się byle jaki, nawet gdyby Olga założyła go na co dzień. Tymbardziej, jest on nieodpowiedni na premierę filmową z fotoreporterami, gdzie wypadałoby choć trochę się postarać...

Reklama

Zobacz więcej zdjęć z premiery: