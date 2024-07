Magdalena Kumorek może wyglądać dobrze. Widać to chociażby po filmach w których gra. Gdy zajmą się nią styliści i charakteryzatorzy staje się piękną, pełną uroku kobietą. W końcu jest szczupła i ma śliczne, gęste, grube włosy, więc zrobienie z niej atrakcyjnej kobiety nie musi być trudne. Na co dzień jednak prezentuje się dużo gorzej.

Ma spory sentyment do dziwacznych strojów. Wcześniej pojawiła się w turbanie i torbie zawieszonej na... biodrach. Teraz miała na sobie równie zaskakujący miks. Spódnica o niekorzystnej długości i ekscentrycznej formie, a do niej klasyczny, biurowy żakiet. To niezbyt fortunne połączenie. A do tego aktorka ponownie związała włosy - jeden ze swoich głównych atutów. Oj, czekamy na lepszy styl Magdaleny.

