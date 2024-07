Obecnie trwają castingi do kolejnej edycji programu You Can Dance! Kinga Rusin, która jest jedną z jurorek, na ostatnim przesłuchaniu pojawiła się dość dziwnej stylizacji. Mimo, że dziennikarka ma za sobą modowe wzloty i upadki, w ostatnim czasie nie mogłyśmy powiedzieć o jej stylu nic złego. Jednak tym razem coś poszło nie tak!

Tym razem gwiazda miała na sobie brązowa spódnicę zdobioną frędzlami, jasną bluzkę z połyskującymi cekinami i szare kozaki za kolano. Każdy element osobno wygląda całkiem nieźle, jednak połączenie ich w jedną całość wypada słabo! Co myślicie o tym zestawie? Podoba się wam?

