Wczoraj wieczorem podczas "Panoramy" doszło do dość zabawnej wpadki Hanny Lis, którą szybko wyłapali w internauci, a zdjęcia z końcówki programu szybko obiegły sieć. O co chodzi? Otóż w pewnym momencie programu widzieliśmy dziennikarkę w szerszym kadrze przy jej stole, na którym leżała... paczka papierosów. Przypomnijmy: Ale wpadka: Lis prowadzi Panoramę, a na stole leżą jej papierosy

Po publikacjach na ten temat ruszyła lawina komentarzy, w dużej części ironicznych i żartobliwych. Internauci pisali, że to "nowa misja TVP" albo sprytny product placement firmy tytoniowej. Wszyscy jednak zgodnie orzekli, że choć była to sytuacja zabawna to jednak nie zmienia to faktu, że Lis zaliczyła dość poważną wpadkę. Co na to sama zainteresowana? Serwis WirtualneMedia.pl poprosił ją o komentarz w tej sprawie i wszystko wskazuje na to, że dziennikarka nie była świadoma całego zdarzenia.



Jedyne, co mam do powiedzenia to: Moja wpadka, nie zauważyłam. Przepraszam bardzo - stwierdziła Hanna Lis w rozmowie z Wirtualnemedia.pl.

Komentarz krótki, ale treściwy. Naszym zdaniem Hanna powinna zrezygnować z papierosów w każdej formie, nie tylko jako gadżetu w "Panoramie" ;)

