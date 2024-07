Anna Jujka, tancerka znana też z bycia jurorką w programie "Got to Dance" nie słynie z dobrego stylu. Często zdarza jej się łączyć streetowy, luźny styl typowy dla tancerzy nowoczesnych nurtów z uwielbieniem do przepychu, który prezentują gwiazdy tańca towarzyskiego. To niezbyt udana mieszanka.

Reklama

Zobacz też inne wpadki gwiazd

Reklama

Podczas ostatniego odcinka programu, Ania miała na sobie lakierowaną spódnicę mini, bluzkę z dużym dekoltem, kolorową bomber jacket, zdobioną czapkę z daszkiem, dużo plastikowych bransolet i niebieskie botki na obcasie. Sama nasza wyliczanka świadczy już o tym, że tancerka wybrała za dużo elementów naraz. Na tym jednak nie koniec. Szalony był też makijaż ze sztucznymi rzęsami i ustami ombre... Przesada!