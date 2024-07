Jesienią uwielbiamy zapachy korzenne, czekolady, czy tofi, jednak latem decydujemy się na świeże zapachy owoców. Nic dziwnego, że właśnie w tym sezonie marki kosmetyczne szaleją na ich punkcie podobnie jak my!

Dowiedzcie się więcej o najnowszych kosmetykach na lato 2013

W lipcu 2013 uwielbiamy nowości Oriflame, a przede wszystkim owocową serię, która odświeża i nawilża skórę twarzy. W skład serii wchodzi oczyszczający żel do twarzy, żel do pielęgnacji okolic oczu oraz nawilżający krem z antyoksydantami.

Zauroczyłyśmy się również nową linią marki Soraya, w skład której wchodzą kosmetyki do pielęgnacji twarzy oraz kosmetyki do pielęgnacji ciała. Produkty te przeznaczone są dla kobiet, które oczekują od kosmetyku zarówno skutecznego działania, jak i kobiecego wyglądu oraz oryginalnego, subtelnego zapachu. Zapachy i konsystencje są zniewalające, zmysłowe i bardzo intensywne. Linia do pielęgnacji twarzy rekomendowana jest dla kobiet do 30 roku życia.

Ale to nie wszystko, owocowe szaleństwo owładnęło również Avon i jego linię Solutions - Truly Radiant z aronią, Floslek, Korres, Isanę, Bath & Body Works i inne. Zobaczcie więcej owocowych kosmetyków na lato 2013, sprawdźcie ich działanie i ceny!

