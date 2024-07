Robbie Williams, to kolejna, światowa gwiazda, która uwielbia polską modę? Na to wygląda. Brytyjski muzyk, wybrał się jakiś czas temu na zakupy z rodzinką w Londynie. Robbie Williams, miał wtedy na sobie czarną bluzę z modnymi, panterkowymi wstawkami.

Jak się okazało, bluza "Fade to Black", którą miał na sobie Robbie Williams, pochodzi z kolekcji polskiej marki Aloha From Deer i na stronie internetowej marki kosztuje 179 złotych.

Według nas to fantastyczny pomysł na świąteczny prezent dla ukochanego lub dla samej siebie... :) Co wy na to?