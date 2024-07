Legendarny artysta od efektów specjalnych, Rick Baker przeniósł magię charakteryzacji filmowej do M•A•C! Zatem specjalnie przed Halloween 2013, przedstawiamy unikalną kolekcję produktów idealnych do stworzenia spektakularnych, halloweenowych looków wykreowanych przez artystę: przerażającej Panny Młodej (Bride), inspirowanego Meksykiem Dnia Zmarłych (Day Of Dead) oraz Zombie.

W kolekcji znajdziesz wszystko, co potrzebne: od palety kolorowych farb akrylowych Acrylic Paints, poprzez sztyfty Paintsticks, kredki Chromagraphic Pencils, po puder Set Powder, Monster FX, po liner Penultimate Eye Liner i kolorowe Chromacakes.

Kolekcja jest limitowana i dostępna będzie w październiku, jedynie warszawskich salonach marki w Galerii Mokotów i Złotych Tarasach.

