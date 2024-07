Doda często pozwala sobie nja szaleństwa ze sposobem ułożenia włosów. Jednym razem nosi loki, innym włosy całkiem proste. Czasami czesze się w wysokiego koka, warkocz. Ba! Miała na sobie nawet zrobione z włosów rogi. Zawsze jednak miała długie włosy, bez grzywki.

Wygląda na to, że nadszedł czas na koniec monotonii. Ostatnio, podczas występu w programie "Świat się kręci", Doda pojawiła się we fryzurze z grzywką i półdługimi włosami. Jak oceniacie jej nowy look? Nam chyba jednak bardziej podobała się poprzednia wersja...