Choć ciężko w to uwierzyć, ale Woody Allen skończył we wtorek 80 lat. Reżyser ma w swoim dorobku wiele kultowych filmów: "Bananowy czubek", "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale baliście się zapytać", "Śpioch", "Annie Hall", "Seks nocy letniej", "Purpurowa róża z Kairu", "Mężowie i żony", "Jej wysokość Afrodyta", "Vicky Cristina Barcelona", "Poznasz przystojnego bruneta", "O północy w Paryżu", "Zakochani w Rzymie"… Długo by wymieniać! Ale słynie nie tylko ze znakomitych filmów, ale również kultowych cytatów.

Specjalnie dla Was wybraliśmy kilka z nich. A Woody'emu życzymy, by przez następne 80 lat był tak błyskotliwy jak dotąd.

