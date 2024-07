Marcin Tyszka i Dawid Woliński dostali propozycję poprowadzenia programu w telewizji! Okazuje się, że jurorzy którzy zyskali ogromną popularność dzięki „Top Model” będą teraz gwiazdami nowego show. Fotograf i projektant, którzy pojawili się jakiś czas temu w dość „oryginalnych” strojach na imprezie Apartu kręcili właśnie jeden z odcinków własnego programu.

- Zostaliśmy zaproszeni do nowego projektu. To będzie kontrowersyjny, ale jednocześnie bardzo zabawny program. Mogę zdradzić, że został napisany specjalnie z myślą o nas- wyznał w rozmowie z magazynem „Party” Dawid Woliński.

Projektant zdradził również, że na potrzeby programu zostali zamknięci w klatce ze zwierzętami…

Jesteście ciekawi co będzie się działo w programie Wolińskiego i Tyszki? Będziecie oglądać?

