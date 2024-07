Kiedy Wojciech Szczęsny wróci do gry na Euro 2016? Polski bramkarz, który doznał kontuzji w meczu z Irlandią Północną, nie pojawił się na boisku podczas dwóch kolejnych spotkań - z Niemcami i Ukrainą. Choć Wojciech Szczęsny wrócił wczoraj do treningów, wiele wskazuje na to, że w meczu ze Szwajcarią znów nie wyjdzie na boisko, a polskiej bramki będzie bronił Łukasz Fabiański, który swoimi interwencjami w dwóch ostatnich meczach zdobył uznanie trenera i kibiców. Czy zatem Szczęsny nie ma już szans na powrót do pierwszego składu?

Uraz Wojciecha Szczęsnego na Euro. Kiedy bramkarz wróci do gry?

Na kanale "Łączy nas piłka" pojawił się filmik z ćwiczeń Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz opowiedział, jakie treningi odbył, a przy okazji... ponabijał się z gry Grzegorza Krychowiaka w meczu Ukrainą.

Wojciech Szczęsny łapał dziś piłkę, nawet się rzucał na ziemię. W tempie Grzegorza Krychowiaka z meczu z meczu wczorajszego, ale… to bardzo wolne tempo. Jak się czuję? Lepiej. Na finał będę gotowy – powiedział polski bramkarz.

Jeśli Polsce uda się dojść do finału, a Łukasz Fabiański cały czas będzie znakomicie bronił, trener Adam Nawałka może nie zdecydować się już wystawić Szczęsnego na bramce, ale piłka jest nieprzewidywalna, więc nic nie wiadomo... Trzymamy kciuki za jego powrót do gry!

Zobacz nowy filmik z kanału "Łączy nas piłka", w którym Wojciech Szczęsny opowiada o swoich treningach.

Wojciech Szczęsny wrócił do treningów:

Zagra jeszcze na Euro?

Szczęsny doznał kontuzji w meczu z Irlandią Północną