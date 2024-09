Wojciech Szczęsny swoją przygodę z piłką rozpoczynał w stołecznej Agrykoli. W 2009 roku bramkarz zadebiutował w reprezentacji Polski. W kadrze naszego kraju wystąpił na mistrzostwach Europy 2012, 2016, 2020 i 2024 oraz na mundialach w 2018 i 2022 r. Łącznie reprezentował Polskę w 84. spotkaniach. 27 sierpnia br. poinformował przez social media o zakończeniu kariery piłkarskiej.

Decyzja Wojciecha Szczęsnego o zakończeniu kariery była nie lada zaskoczeniem dla wszystkich kibiców naszej reprezentacji. Nic nie wskazywało na to, że piłkarz w wieku 34-lat ogłosił wieści o emeryturze piłkarskiej. Na Instagramie Szczęsnego pojawiły się szczere i wzruszające słowa.

Wyjechałem z Warszawy, mojego rodzinnego miasta w czerwcu 2006 roku, aby dołączyć do Arsenalu z jednym marzeniem - żyć z piłki nożnej. Nie wiedziałam, że to będzie początek podróży życiowej. Nie wiedziałem, że będę grać w największych klubach świata i reprezentować swój kraj 84 razy

W dalszej wypowiedzi Wojciech Szczęsny wyznał, że teraz chciałby skupić się na rodzinie. Poinformował, że dał piłce nożnej wszystko, co miał i związany był z nią aż 18 lat.

Nie zabrakło również podziękowania dla fanów zarówno za kibicowanie, jak i słowa krytyki.

Teraz każda historia ma swój koniec, ale w życiu każde zakończenie jest nowym początkiem. Co przyniesie mi ta nowa droga, tylko czas pokaże. Ale jeśli ostatnie 18 lat nauczyło mnie czegokolwiek, to tego, że nie ma rzeczy niemożliwych i uwierz mi, będę marzyć WIELKIEGO!

Po tym jak Szczęsny poinformował o końcu swojej kariery piłkarskiej media, zadają mu mnóstwo pytań związanych z tym tematem. Parę dni piłkarz pojawił się w studio TVN-u, a w rozmowie z Pauliną Krupińską wyznał m.in. jak jego małżonka, zareagowała na decyzję o zakończeniu kariery.

Piłkarza pożegnali koledzy z drużyny, w tym Robert Lewandowski