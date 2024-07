Po raz pierwszy w historii polskiej edycji "Hell's Kitchen" szef Wojciech Modest Amaro tak bardzo zawiódł się na uczestnikach, że o ocenę serwisu poprosił swojego zastępcę Piotra Ślusarza.

Zawiedliście mnie totalnie! Pójdziecie do tych stołów i będziecie przepraszać gości - powiedział zirytowany Wojciech Modest Amaro, po czym wyszedł z "Piekielnej Kuchni".

Całe zajście podsumował także oburzony Ślusarz:

Chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz. To była jedna wielka żenada! To jest dramat, jak pracujecie! Wstyd! Pierwszy raz szef nie ma ochoty z wami w ogóle rozmawiać, ani was opier...! Pierwszy raz wyszedł z kuchni!