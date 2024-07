Wojciech Mann uchodzi za legendę polskiego dziennikarstwa muzycznego i aktualnie zasiada w fotelu jurorskim muzycznego show "SuperSTARcie". Ostatnio dziennikarz wzbudził niemałą sensację swoimi komentarzami dotyczącymi show, które mogłyby wskazywać na to, że nie jest zadowolony z tego, że zgodził się na udział w programie. Zobacz: Mann ostro skrytykował "SuperSTARcie". Teraz tłumaczy się ze swoich słów

To, że Mann musi teraz tłumaczyć się ze swoich słów to nie jedyne jego zmartwienie. Dziennikarz ma poważne problemy zdrowotne, o których informują osoby z produkcji. 66-letni juror nieustannie musi korzystać z pomocy innych pracowników show, ponieważ sam nie jest w stanie pokonać drogi z garderoby do fotela jurorskiego:

Prawie zawsze towarzyszą mu dwie osoby, trzymające go za ręce i prowadzące w wyznaczone miejsce - zdradza osoba z ekipy w "Życiu na gorąco".

Przykre konsekwencje związane z otyłością powoli dają już o sobie znać, ale największy problem stanowi podobno oporność Manna do wszelkiego rodzaju diet i ćwiczeń. Brak ruchu podsumował w typowy dla siebie sposób:

W 1959 roku ukradziono mi rowerek i wtedy zarzuciłem sport - przyznał kiedyś.

