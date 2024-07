Choć Wojciech Fibak jest jednym z najbardziej utytułowanych tenisistów na świecie, częściej mówiło się o skandalach obyczajowych z jego udziałem, niż o sukcesach sportowych. Wszystko za sprawą głośnego rozwodu z młodszą żoną. Przypomnijmy: Fibak rozwiódł się z żoną! Co z milionowym majątkiem pary?

Wczoraj Fibak pojawił się "Kulisach sławy" w programie Uwaga. Sportowiec opowiadał o swoim niezwykle luksusowym życiu, jednak najciekawsze były anegdoty z udziałem gwiazd Hollywood, które dobrze znał i gościł u siebie w domach. Tenisista ma kilka domów, a jeden z nich znajdował się w Paryżu. To tam przyjeżdżał m.in. Hugh Grant. Aktor siedział o Wojciecha czasami nawet dwa tygodnie:

On często, gdy byłem w Stanach, przyjeżdżał do domu paryskiego i tam potrafił miesiąc czy dwa mieszkać. Jeździł na moim rowerze na zakupy, w czapeczce, żeby wszyscy go nie poznali. - opowiada