Dominika Zasiewska, czyli pierwsza Wodzianka Kuby Wojewódzkiego, od jakiegoś czasu nie pojawia się na salonach i oddała się wychowaniu synka. Piękną modelką spotkaliśmy na imprezie magazynu "Playboy" i nie mogliśmy nie zapytać o jej słynny striptiz dla ojca obecnego bramkarza reprezentacji Polski, Macieja Szczęsnego:

Pamiętam, że to był mój pomysł. Dla mnie ta praca to była jedna wielka nieustanna impreza, ale na trzeźwo (...) Chciałam się pobawić. On ma fajny flow. Bardzo się swobodnie czułam.