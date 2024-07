Dominika Zasiewska w sierpniu ubiegłego roku została mamą synka, Gucia. Celebrytka zniknęła z życia towarzyskiego, aby móc skupić się tylko i wyłącznie na wychowywaniu dziecka. Wodzianka tworzy teraz bardzo szczęśliwą rodzinę poza zainteresowaniem mediów. Przypomnijmy: Wodzianka pokazała partnera i dziecko na rodzinnym zdjęciu

Reklama

Dziś celebrytka pojawiła się w studiu Dzień Dobry TVN, gdzie wraz z innymi gośćmi opowiadała o tym, ile kosztuje macierzyństwo. Dominika przyznała, że od początku bycia mamą wydała już ponad 30 tysięcy złotych! A właściwie więcej, ponieważ na 30. skończyła liczyć. Oczywiście w jej wyprawce nie zabrakło najbardziej niezbędnych rzeczy, ale i też kilka takich, których nie używa do dziś. Kiedy wybrała się na zakupy do sklepu pierwszy raz, miała ze sobą 10 tysięcy złotych. Była pewna, że tyle jej wystarczy. Niestety, koszta zapewniania dziecku, wszystkiego co najlepsze, przerosły jej oczekiwania.

Czy Wodzianka trochę nie przesadza?

Zobacz: Wodzianka chwali się synkiem na Facebooku. Chłopiec dostaje mnóstwo prezentów

Zobacz także

Reklama

Dominika Zasiewska w ciąży na wakacjach: