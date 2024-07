Zobacz wody perfumowane all over w sklepie Collistar

Reklama

Zapach może mieć naprawdę ogromną siłę. Może wprowadzić nas w przyjemny nastrój, pomóc się zrelaksować oraz przywołać wspomnienia. Nic więc dziwnego, że kosmetyki oparte na zasadach aromaterapii cieszą się dużą popularnością.

Włoska marka Collistar przygotowała produkt, który będzie idealny na lato (i nie tylko!) – wody perfumowane do ciała all over z olejkami eterycznymi i odświeżającymi ekstraktami.

Zobacz także

Relaksują, orzeźwiają, pielęgnują skórę i pięknie pachną!

Wszyscy znajdą wśród wód perfumowanych all over coś dla siebie. Do wyboru masz kilka zapachów. Każdy odpowiada za inne uczucie lub emocje: miłość, harmonia, szczęście, marzenia, dobre samopoczucie, zmysłowość…

Materiały prasowe

Eliksir miłości

Ta woda perfumowana all over to tegoroczny debiut. I to debiut pachnący cudownym połączeniem mandarynki i bergamotki, które zapowiada romantyczny wschód płatków róży, peonii, orchidei oraz magnolii, splecionych z czerwonymi jagodami, nadającymi im zmysłowości… Taki jest właśnie Profumo dell'Amore - niezwykle kobiecy i delikatny.

Płynne szczęście

Profumo della Felicità to kwiatowo-owocowo terapia dla ciała i duszy. Olejki esencjonalne poprawiają nastrój, a ekstrakty śródziemnomorskie regenerują i dodają energii. To piękne połączenie ekstraktu z marakui i kwiatu pomarańczy, które odżywią, nawilżą i wzmocnią skórę.

Spełniaj marzenia

Wprowadź się w marzycielski nastrój dzięki Profumo dei Sogni. Zapewnij sobie noc dobrego, regenerującego snu otaczając się zapachem głogu i wyciszającej toskańskiej melisy. W sercu zapachu zamknięta jest frezja, heliotrop i konwalia.To idealny nocny rytuał!

Życie w harmonii

Uspokój się, zrelaksuj i stwórz swoją oazę ciszy i spokoju. Mówiąc krótko, odzyskaj swoją harmonię z Profumo di Armonia. W sercu każdej formuły kryje się bogactwo Włoch – ekstrakty z sycylijskich migdałów – które działają relaksująco i pomagają odzyskać harmonię ciała i umysłu.

Poczuj się dobrze

Bogactwo ekstraktu z żeń-szenia i miłorząba, które znajdziesz w Profumo di Benessere to najlepszy sposób na relaks. Cierpki zapach przez długo utrzymuje się na skórze orzeźwiając ją i odżywiając. To prawdziwe uosobienie dobrego samopoczucia, które pozwoli Ci się wyciszyć i wrócić do równowagi.

Obudź zmysły

Zmysłowy, otulający, wzbogacony olejkami esencjonalnymi i ekstraktami kwiatowymi, które nawilżają, orzeźwiają i odżywiają skórę. Profumo dei Sensi to kwintesencja zmysłowości i kobiecości.

Reklama

Wszystkie wody perfumowane all over znajdziesz w sklepie internetowym Collistar.