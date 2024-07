Agnieszka Włodarczyk niewątpliwie jest posiadaczką pięknej figury. Gdyby jednak ktoś o tym zapomniał, wczoraj na pokazie Dawida Wolińskiego, gwiazda zaprezentowała wszystkie swoje wdzięki!

Aktorka jako sukienkę zinterpretowała cienki, przetykany srebrną nitką dzianinowy sweterek. Kreacja nie tylko była bardzo krótka, ale odsłaniała także kuszący dekolt aktorki, a co najważniejsze w blasku fleszy byla całkowicie prześwitująca!

Do seksownej kreacji Agnieszka dobrała bardzo efektowne czarne szpilki. Warto zwrócić uwagę także na makijaż - ciemnoczerwone usta podkreślały jej urodę.

Jedyne o czym zapomniała, to o odcięciu białej wewnętrznej metki, co w blasku fleszy nie prezentowało się zbyt korzystnie.

