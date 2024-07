Kasia Gajewska do wykonania tego makijażu użyła:

• Podkład Matchmaster nr 1.5 - MAC

• Korektor Lasting Perfection nr 3 - Collection

• Puder Luxury Powder Cameo - Ben Nye

• Brow Wiz w kolorze Brunette - Anastasia Beverly Hills

• Cień Frappe - Make Up Geek

• Biały perłowy cień White Frost - MAC

• Brązowy cień z paletki Meet Matt(e) Nude - The Balm

• Złoty pyłek Nymph - Lime Crime

• Brązowy tusz - Motives

• Jasny puder brązujący Glam Vintage 27P - Artdeco

• Róż mineralny Tangerine - Lily Lolo

• Róż w kremie nr 18 - Make Up Factory