Anna i Robert Lewandowscy od kilku miesięcy współpracują z włoskim domem mody Dolce&Gabbana. Ekskluzywna marka słynie z wyjątkowych pokazów mody, na które zaproszenie mogą liczyć jedynie największe gwiazdy. Anna i Robert pojawili się na wydarzeniu i zasiedli w pierwszym rzędzie obok samej Heidi Klum!

Anna i Robert Lewandowscy na pokazie Dolce&Gabbana

Anna i Robert Lewandowscy pojawili się na Sycylii by wziąć udział w prestiżowym wydarzeniu. Pokaz haute couture zorganizowany przez markę Dolce&Gabanna ściągnął do Syrakuz tłumy gwiazd z całego świata. Anna i Robert Lewandowscy już w piątek pokazali się fanom w drogich szlafrokach od Dolce&Gabbana. W sobotni wieczór postawili jednak na bardziej eleganckie stylizacje. Anna Lewandowska założyła elegancką, białą suknię (która śmiało mogłaby posłużyć za suknię ślubną!). Natomiast Robert Lewandowski postawił na czarny garnitur z nieoczywistymi, błyszczącymi klapami na marynarce. Oboje elegancją i stylem nie odstawali od takich gwiazd jak: Ciara czy Heidi Klum.

Anna i Robert Lewandowscy na pokazie zajęli zaszczytne miejsce w pierwszym rzędzie, obok modelki Heidi Klum, która wspierała, idącą w pokazie, córkę Leni Klum. Modelka nie ukrywała na Instagramie, że świetnie bawi się w obecności polskich gwiazd. Towarzyscy Anna i Robert Lewandowscy pokazali także zdjęcie u boku amerykańskiej piosenkarki Ciary i jej męża.

Instagram/annalewandowskahpba/rl_9

Do włoskiego miasteczka za zaproszenie projektantów przybyły gwiazdy takie jak Mariah Carey, Sharon Stone, Hellen Mirren czy Monica Bellucci. Widowisko nawiązywało do włoskiej tradycji i kultury, która od wieków przeplata się z sakralnym stylem. Na pokazie nie zabrakło nawiązujących do kościoła katolickiego elementów, co, szczególnie w otoczeniu historycznych budynków, zrobiło ogromne wrażenie na publiczności.

Instagram/annalewandowskahpba/heidiklum

Po pokazie Anna i Robert Lewandowscy udali się na afterparty, gdzie w towarzystwie innych gwiazd świętowali sukces włoskich projektantów. Anna Lewandowska wyglądała na bardzo zadowoloną. Na jej relacjach na Instagramie mogliśmy dostrzec, jak tanecznym krokiem, wstępuje na teren imprezy. Jak według Was wypadli Anna i Robert Lewandowscy?

