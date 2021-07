Cała rodzina Lewandowskich w kreacjach Dolce & Gabbana. Wyszło naprawdę drogo!

Anna Lewandowska co chwila zachwyca nas swoimi stylizacjami, które zazwyczaj są warte fortunę! Tak się stało również i tym razem. Piękna trenerka postawiła na projekt jednego z najpopularniejszych domów mody na świecie - Dolce & Gabbana. W podobnych stylizacjach zaprezentowali się również jej najbliżsi. Robert Lewandowski oraz małe Klara i Laura wypoczywając w gorącej Hiszpanii zachwycają swoich instagramowych fanów nie tylko uroczymi rodzinnymi kadrami, piękną scenerią, ale przede wszystkim dopracowanymi w najmniejszych szczegółach lookami. Zobaczcie tylko ich najnowsze zdjęcie. Cena ich outfitów zwala z nóg!

Anna, Robert, Klara i Laura Lewandowscy w stylizacjach od Dolce & Gabbana wartych fortunę

Anna Lewandowska korzysta z uroków wakacji. Ostatnio piękna trenerka wybrała się z mężem do słonecznej Italii, skąd raczyła swoich instagramowych obserwatorów licznymi romantycznymi kadrami. Z kolei teraz sportowe małżeństwo wraz z Klarą i Laurą wybrało się do Hiszpanii i tam kontynuuje swój urlop. Żona Roberta Lewandowskiego na bieżąco chwali się fanom nowymi wspomnieniami z wielkich włoskich wakacji, a my dzięki temu możemy podziwiać nie tylko piękne widoki, ale także doskonałe stylizacje gwiazdy.

Niedawno Anna Lewandowska zachwyciła czarnym kompletem w drobne kwiatki, który genialnie podkreślił jej płaski brzuch i niebotycznie długie nogi. Mogliśmy też podziwiać trenerkę w licznych bikini. Jeden ze strojów kąpielowych Lewandowskiej kosztował aż 1600 złotych. Tym razem trenerka po raz kolejny wprawiła swoich fanów w osłupienie.

Anna Lewandowska wybrała wzorzystą kreację Dolce & Gabbana, którą już kilka dni temu widzieliśmy w jej mediach społecznościowych podczas wspólnego obiadu ukochanej żony Roberta Lewandowskiego z jego mamą i siostrą. Model włoskiego domu mody to jeden z największych hitów tego lata, jednak do najtańszych nie należy. Wzorzysta kreacja to wydatek prawie 10 tys. złotych! Uwagę zwracają również stylizacje Roberta oraz Klary i Laury, bardzo podobne do tej, jaką wybrała Ania. Ich looki też pochodzą z domu mody Dolce & Gabbana.

Instagram @_rl9

Patchworkowa, kolorowa sukienka Klary kosztuje 545 dolarów, czyli ok. 2,1 tys. złotych. Z kolei pasujące do niej spodenki Laury to wydatek 295 dolarów, czyli 1,1 tys. złotych. Także Robert Lewandowski postanowił dostosować swój look do najważniejszych dziewczyn w swoim życiu. Światowej sławy piłkarz zdecydował się na biały, klasyczny T-shirt z dużym, czarnym logo Dolce & Gabbana. Za koszulkę w stylu sportowca musimy zapłacić 435 dolarów, czyli ok. 1,6 tys. złotych. Podsumowując, modne, wakacyjne outfity rodziny Lewandowskich warte są niemal 15 tys. złotych.

Fanki uwielbiają inspirować się stylem Anny Lewandowskiej i często poszukują podobnych propozycji w popularnych sieciówkach. Choć najnowsza kreacja trenerki warta jest niemal 10 tys. złotych, podobne możecie znaleźć np. w Reserved.

Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała, jak Klara szaleje na wakacjach! "Cudowna" komentują fani

Instagram/annalewandowskahpba

Anna Lewandowska wraz z Robertem Lewandowskim oraz swoimi ukochanymi córeczkami, Klarą i Laurą, przebywa obecnie w słonecznej Hiszpanii. Rodzina chętnie chwali się w sieci uroczymi kadrami z podróży.

Instagram @annalewandowskahpba

Na najnowszym zdjęciu opublikowanym na Instagramie piłkarza cała rodzina radośnie pozuje zdjęć. Anna i Robert Lewandowscy, jako idealny przykład instagramowej power couple zdecydowali się na podobne stylizacje. Również córeczki pary modowo dotrzymują rodzicom kroku. Klara i Laura zaprezentowały się w genialnych letnich lookach od Dolce & Gabbana.