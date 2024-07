Podczas wiosennej ramówki TVN zaprezentowano również spot, na który czekali wszyscy. Stacja TVN zawsze dba o to, aby był on oryginalny i wyróżniał się na tle pozostałych stacji. W końcu to on ma zachęcić widzów, żeby oglądali nowe programy i seriale oraz sprawdzone hity. W tym roku produkcja skupia się na nowym serialu Belle Epoque i w takim stylu utrzymany jest spot.

Wiosenny spot TVN 2017

W tym roku stacja najbardziej stawia na promocję serialu kryminalnego "Belle Epoque", którego akcja dzieje się w 1908 roku w Krakowie. To pierwszy serial kostiumowy TVN realizowany z tak wielkim rozmachem. Cały więc spot utrzymany jest w klimacie początku XX wieku, a główną rolę gra w nim Paweł Małaszyński, który występuje w prawie każdej scenie. W spocie nie zabrakło również zjawiskowych Małgorzaty Kożuchowskiej, Kingu Rusin czy Magdy Gessler.

Piosenka z wiosennego spotu TVN 2017

TVN do swoich spotów świetnie dobiera muzykę. Tym razem w zwiastunie został wykorzystany utwór "I Put A Spell On You", w oryginale wykonywany przez Jaya Hawkins'a, bardziej znany z repertuaru Annie Lennox.

Zobaczcie spot! Jak Wam się podoba?

Paweł Małaszyński gra główną rolę w "Belle Epoque"

W wiosennym spocie wykorzystano poniższy utwór.