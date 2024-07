"Hit Mamo, to ja" to najdłużej prowadzony w Polsce tego typu konkurs. Został zainicjowany przez redakcję miesięcznika "Mamo, to ja" już w 1997 roku. W tym roku wyboru najlepszych produktów dla dzieci dokonało jury, w którego skład weszła właśnie Małgorzata Socha. Gwiazda na gali pojawiła się w casualowym looku w bardzo wiosennym stylu.

Małgorzata Socha na tę okazję wybrała wzorzyste cygaretki w odcieniach żółtego, które w modny sposób połączyła z szarościami. Do tego cieliste szpilki i torebka w stylu Chanel oraz nieodzowna biżuteria Tous. A na koniec delikatny makijaż i prosta fryzura sprawiły, że wyglądała bardzo świeżo i ładnie.

