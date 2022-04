Oscary 2021: Will Smith rezygnuje z członkostwa w Akademii! "Jestem zawstydzony"

Oscary 2021 będą już zawsze kojarzyły się z tym, jednym, skandalicznym wydarzeniem. Gdy Chris Rock prowadzący galę zażartował z żony Willa Smitha, aktor nie wytrzymał, wyruszył na scenę i spoliczkował prowadzącego, po czym wrócił na swoje miejsce nie szczędząc przy tym przekleństw. O tym zachowaniu mówił cały świat, a skandal przysłonił sukcesy laureatów nagrody Akademii Filmowej. Teraz Will Smith kaja się i rezygnuje z członkostwa w Akademii, bijąc się w pierś.

Oscary 2021: Will Smith o swoim zachowaniu: "Moje działania nie były godne mężczyzny"

Will Smith podczas gali rozdania Oscarów najpierw zaatakował Chrisa Rocka, a później zalał się łzami, odbierając swojego pierwszego Oscara za rolę ojca tenisistek Venus i Sereny Williams w filmie "King Richard: Zwycięska rodzina". Aktor jednak nie nacieszył się zbyt długo nagrodą. Skandal, który wywołał atakując Chrisa Rocka odbił się szerokim echem, a odbiorcy gali dość szybko zażądali, by wobec aktora Amerykańska Akademia Filmowa wyciągnęła konsekwencje. Póki co, Akademia jedynie potępiła zachowanie aktora, ale teraz nie musi robić już nic więcej. Will Smith sam zrezygnował z członkostwa. W magazynie "Variety" w piątek po południu pojawiło się oświadczenie aktora, który przyznał, że żałuje swojego zachowania i chce ponieść konsekwencje.

Here’s What Will Smith’s Resignation From the Academy Means https://t.co/cj3zMPZuPx — Variety (@Variety) April 2, 2022

Co dla Willa Smitha oznacza rezygnacja z członkostwa w Akademii? Magazyn "Variety" objaśnił to dość dokładnie. Will Smith może zatrzymać swojego Oscara dla najlepszego aktora. Może także zostać zaproszony na kolejne ceremonie wręczenia Oscarów, a także wciąż może być nominowany do przyszłych nagród. Różnicą jest jedynie to, że nie może być członkiem Akademii z prawem głosu.

East NewsInvision/Invision/East News

Will Smith w oświadczeniu dla magazynu napisał dokładnie to, co pojawiło się kilka dni wcześniej w jego mediach społecznościowych:

- Lista tych, których skrzywdziłem, jest długa i obejmuje Chrisa, jego rodzinę, wielu moich drogich przyjaciół i bliskich, wszystkich obecnych na sali i widzów w domach na całym świecie - napisał Will Smith w swoim oświadczeniu. - Pozbawiłem innych nominowanych i zwycięzców możliwości świętowania i bycia uhonorowanym za ich niezwykłą pracę - napisał wówczas w swoim ościadczeniu.

Will Smith nazwał także swoje zachowanie "niegodnym mężczyzny":

- Przesadziłem i postąpiłem niewłaściwie. Jestem zawstydzony, a moje działania nie były godne mężczyzny, którym chciałbym być. W świecie miłości i dobroci nie ma miejsca na przemoc - zdradził aktor.

Zdaniem zagranicznych mediów, rezygnacja Willa Smitha z członkostwa jest zagraniem PR-owym. Akademia wszczęła już postępowanie dyscyplinarne wobec aktora, którego wyniki poznamy 18 kwietnia. Magazyn "Variety" informuje, że wówczas Akademia ogłosi karę, jaką poniesie aktor za swoje zachowanie. Rezygnacja z członkostwa to świetny ruch, którym Will Smith ubiegł swoją prawdopodobną karę.

