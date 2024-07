Rodzina Grycanów korzysta z dobrodziejstw popularności, ale nie chcą być znani z tego, że są znani i przystępują do realizacji własnych projektów. Marta Grycan już prowadzi program "Bake Off", a teraz w ślad za nią idzie jej średnia córka Wiktoria Grycan.

W piątek pokazywaliśmy wam zdjęcia Wiktorii przyłapanej na lotnisku w Warszawie. Wiktoria wyleciała do Wrocławia na konferencję prasową przed pokazem młodych projektantów, w którym będzie gwiazdą wieczoru. Ale to nie koniec podbijania polskich wybiegów. Jak dowiedziało się AfterParty.pl, w listopadzie Grycanka weźmie udział w dwóch pokazach, a pod koniec roku wyleci do... Mediolanu, gdzie wystąpi w sesji zdjęciowej dla jednej z hiszpańskich agencji modelek i tamtejszego magazynu o modzie!

Będzie to kolejny krok Wiktorii w kierunku spełnienia marzeń o karierze modelki. Ciekawe czy będzie naszą polską Anją Rubik "plus size"?

Jak widać, wakacyjne próby zdobycia zagranicy i ciężka praca opłaciły się. Czyżby przyszły rok należał (znów) do rodziny Grycanów?