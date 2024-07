Podczas roastu Michała Wiśniewskiego żartowano na temat Ani Przybylskiej. Marta Wierzbicka jest tym obudzona! Muzyk był bohaterem roastu podczas 5. urodzin Stand-up Polska. Autorzy żartów najwyraźniej bardzo chcieli przebić słynny roast Kuby Wojewódzkiego. I w pewnym stopniu im się to udało... W czasie programu padł żart, w którym pojawiło się odniesienie do zmarłej aktorki Anny Przybylskiej.

5. urodziny Stand-up Polska. Jak co roku roast i gwiazda. Prawie umarłe gwiazdy jak co roku. Ja się zastanawiam, co będzie za rok. Anna Przybylska? - powiedział Patryk Czebańczuk.