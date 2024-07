Roast Michała Wiśniewskiego odbył się z okazji 5. urodzin Standup Polska. Czy było ostrzej niż na roaście Kuby Wojewódzkiego? Na pewno było o wiele więcej żartów z choroby, picia czy osób zmarłych. Już na samym początku żart Patryka Czebańczuka z Anny Przybylskiej zatkał publiczność.

5. urodziny Standup Polska. Jak co roku roast i gwiazda. Prawie umarłe gwiazdy jak co roku. Ja się zastanawiam, co będzie za rok. Anna Przybylska?

Co było dalej? Na samym początku przy przedstawieniu gwiazdy prowadzący roast Maciej Adamczyk powiedział do Michała:

Na roaście nie będzie żadnej twojej żony. Dzwoniliśmy, pytaliśmy, wszystkie powiedziały "nie", kiedy w pytaniu pada Wiśniewski. Szkoda, że nie wiedziały tego na ślubie.

Wspomniany już Patryk Czebańczuk nie był ostry tylko dla Michała Wiśniewskiego. Królowi roastów Sebastianowi Rejentowi mocno dogryzł.

Sebek jest tak brzydki, że pryszczy na jego twarzy nie trzeba wyciskać, one same chcą się wydostać. Jest tak brzydki, że żeby zwalić konia musi używać viagry, bo kut*** głowa boli. Jest tak brzydki, że nawet karma do niego nie wraca.

Myśleliście, że żart o Ani był mocny? Michał Wiśniewski usłyszał:

Też jestem z Łodzi, miasta dzieci w beczkach. Michał, urodziłeś się w biednej rodzinie, a twoja mama była tak biedna, że nie stać jej było na beczkę.

Nie wiem jak jest teraz, ale miałeś raka. Życzę ci zdrowia, ale patrząc na twoje włosy żałuję, że nie przeszedłeś chemioterapii.

Jednym z roastujących gości był Norbi. Też nie miał litości nad chorymi i niepełnosprawnymi. Do prowadzącego spotkanie Macieja Adamczyka powiedział:

Maciuś i Maciej Adamczyk ma wiele wspólnego. Jeden ma downa, a drugi gra w Klanie.

O samym Michale Wiśniewskim też było ostro.

Michał Wiśniewski, jedyny człowiek, który miał więcej żon niż hitów. Michał miał raka odbytu. W końcu mu go wycięli. Po wyciągnięciu chciał zobaczyć ten guz na własne oczy i w ten sposób poznał Mandarynę.

Kolejny komik Bartosz Zalewski wyciągnął Wiśniewskiemu tęsknotę za ojcem, który wcześnie zmarł.

Serio Michał, jak twój ojciec kiedyś obejrzy filiżankę od spodu to powinien się zapaść pod ziemię ze wstydu. A zapomniałem! Twój ojciec nie żyje. To powinien zapaść się głębiej.

Zalewski też krążył dowcipami wokół raka.

Co jest z tymi zębami z przodu, one są straszne. Coś ty z nimi zrobił. Pociągnął je farba olejną? Czy jakąś fluorescencyjną, radioaktywną? Nie dość, że prześladujesz swoją rodzinę to teraz za każdym razem jak ich całujesz to dajesz im raka.

Przypomniano też związek Michała Wiśniewskiego z Magdą Femme.

Magda Femme po zostaniu z Wiśniewskim została lesbijką.

Na końcu wystąpił Sebastian Rejent, który nie mógł odmówić sobie tej przyjemności i roastował Wiśniewskiego mając nawet ospę.

Norbi od 15 lat nie wydał żadnej nowej płyty. I tak trzymać. Ale nie Norbi musi to spierd***. Zapowiada, że wyda nową płytę i nowe dźwięki. Norbi jedyne nowe dźwięki jakie chcemy od ciebie usłyszeć, to dźwięk zamykania twojego ryja i drugi twojego EKG, które robi piiiiiiiiii. Michał nie jest bystrym gościem. W 2005 roku lekarz powiedział mu, że ma hiv i że zaraz będzie miał AIDS. To Michał myślał, że Mandaryna urodziła i wybrała imiona dzieci bez niego.

Na końcu oczywiście nie mogło zabraknąć żartów o chorobie

Michał Wiśniewski ma raka. Mam nadzieję, że wyjdziesz z tego gów**. Dziękuję - odpowiedział Wiśniewski Nie Michał, mówiłem do raka.

Jak podobał się Wam roast Wiśniewskiego? Przegięli? Zobaczcie całe dwie części roastu Michała.

Pierwsza część roastu Michała Wiśniewskiego:

Druga część roastu Michała Wiśniewskiego: