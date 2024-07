Michał Szpak przed świętami wydał swoją debiutancką mini-płytę i... zniknął (zobacz). Na początku roku miał ukazać się pełny album, ale o nim ani widu, ani słychu. Sam Michał na chwilę zrezygnował z udzielania się w mediach, bo jak się okazuje, pracował nad płytą na nowo. Przed naszą kamerą piosenkarz zdradził, że nagrany materiał nie przypadł mu do gustu i cały wyrzucił do kosza.

- Po czterech albo pięciu miesiącach pracy wszystko wyrzuciłem do kosza, bo poczułem, że to nie jest to. Płyta wyjdzie na pewno w przyszłym roku i to będzie wiosna.