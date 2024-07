Andrzej Duda wygrał II turę wyborów prezydenckich i już 6 sierpnia zostanie zaprzysiężony na urząd głowy państwa. Do tego czasu Andrzej Duda będzie musiał zdecydować, gdzie zamieszka jako nowy prezydent.

Bronisław Komorowski przez całą swoją prezydenturę mieszkał z żoną Anną w Belwederze. Jego decyzja wywołała sporo emocji, bo część społeczeństwa uważała, że miejsce urzędującego prezydenta jest w Pałacu na Krakowskim Przedmieściu. Czy Andrzej Duda również zdecyduje się na Belweder? Decyzję o tym, gdzie zamieszka po wygranych wyborach, Duda podjął już wcześniej.

Razem z Dudą do Pałacu Prezydenckiego wprowadzi się jego żona, Agata.

“Żona pracuje w Krakowie. No tak to jest oczywiste, że trzeba by podjąć obowiązki pierwszej damy ze wszystkimi tego konsekwencjami, więc to by się rzecz jasna wiązało z przeprowadzką do Warszawy”, mówił kilka miesięcy temu Andrzej Duda.