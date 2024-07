1 z 12

Stacja 4fun.tv i Premium TV zorganizowali wielkie kibicowanie podczas meczu Polska-Niemcy z udziałem gwiazd w swojej siedzibie w Warszawie! Kto przyszedł? Pojawiła się jak zwykle seksowna Ola Ciupa czy Patricia Kazadi. Obie prezenterki bardzo zaangażowały się w dopingowanie naszych piłkarzy. Nie zabrakło również Neen, sióstr ADiHD oraz Amina Bensalema.

Organizatorzy zadbali o to, aby wszyscy poczuli się jak na stadionie - wielki telebim, trąbki, szaliki, muzyka - to jest to. W przerwie meczu zaproszeni goście mieli okazję spróbować wyjątkowego tortu od Batidy. Działo się! Przeżyjmy to jeszcze raz :)

