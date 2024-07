Już 24 października w Operze Narodowej odbędzie się polska premiera "Kupca Weneckiego". Pierwszy raz zostanie wystawiony punktualnie o godzinie 19.00. Zaś kolejne spektakle odbędą się 26, 28 i 30 października.



Kilka słów o "Kupcu Weneckim":

"Kupiec wenecki" to opera napisana przez Andrzeja Czajkowskiego ponad ćwierć wieku temu. Całość oparta jest na tekście Williama Shakespeare'a. Jest to utwór rozpisany na 3 akty i epilog wykonywany przez orkiestrę. To opera, która zachwyca mistrzostwem dramaturgii i charakterystyki postaci. Pisany absolutnie serio, potrafi zaskoczyć muzycznym dowcipem. Mamy na myśli choćby szekspirowską scenę wyboru narzeczonej.



Obsada:

Jessica - Marisol Montalvo

Portia - Sarah Castle

Nerissa - Verena Gunz

Antonio - Christopher Robson

Bassanio - Charles Workman

Lorenzo - Jason Bridges

Shylock - Lester Lynch

Salerio - Adrian Clarke

Solanio - Rafał Pawnuk

Gratiano - Philip Smith

Książę Wenecji - Dariusz Machej

Chłopiec - Katarzyna Trylnik

Książę Maroka - Gregory Lockett

Książę Aragonii/Freud - Juliusz Kubiak

Światowa premiera "Kupca Weneckiego" odbyła się w lipcu 2013 roku.