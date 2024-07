Takiej nocy jeszcze nie było. Po raz pierwszy w historii sieć Lidl Polska otworzy swoje sklepy na jedną wyjątkową noc. W akcji uczestniczyć będzie dziesięć sklepów, które zdobyły najwięcej głosów od fanów liczącego już ponad 100 tysięcy użytkowników profilu Lidla Polska na Facebooku. Wielka Noc Okazji w pierwszych trzech sklepach już 26 maja, a kolejne nocne otwarcia odbędą się 2 i 3 czerwca.

Firma Lidl Polska zaproponowała Facebookowiczom zabawę, w której mogli oddawać głosy na swój ulubiony sklep Lidla, w zamian umożliwiając im wyjątkowe zakupy po północy przy całej gamie niespodzianek. Z tej okazji na niedawno zainaugurowanym facebookowym profilu Lidl Polska została zamieszczona aplikacja do głosowania na jeden z ponad 420 sklepów sieci. Na samym początku akcji firma Lidl zapowiedziała, że zwycięży te pierwsze 10 placówek, które w dniu przekroczenia okrągłej liczby 100 tysięcy fanów będą miały największą liczbę głosów. Stało się to w czwartek 15 maja. Wówczas zakończono głosowanie, którego wyniki pokazały, że szczególną sympatią i uznaniem cieszą się sklepy w: Barlinku, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie. To one powitają klientów kilka chwil po północy w dniu 26 maja w godzinach 00.05 – 04.00 w miejscowościach:

Poznań, ul. Szymanowskiego 13;

Rzeszów, ul. Podkarpacka 6;

Warszawa, ul. Kasprowicza 117

W podziękowaniu zarówno użytkownikom Facebooka, jak i załogom zwycięskich sklepów, zapewniającym wyjątkowo wysoką jakość obsługi, sieć Lidl szykuje dużą promocję cenową obejmującą wiele artykułów spożywczych szczególnie lubianych przez klientów sklepów Lidl. Wpływ na promocyjną ofertę mieli sami Facebookowicze, którzy głosowali na swoje ulubione produkty w sondach przeprowadzanych na fanpage’u.

Klienci mogą oczekiwać również nietypowych niespodzianek – sieć Lidl na razie nie chce ich zdradzać, wiadomo jednak, że będą bardzo widowiskowe. Bo okrągła stutysięczna liczba to doskonały powód do świętowania i realizacji spektakularnych, a przy tym wesołych pomysłów - stu pierwszych klientów każdego ze zwycięskich sklepów, którzy do życia podchodzą z humorem oraz dystansem i przyjdą na Wielką Noc Okazji ubrani właśnie w strój nocny, czekają… nowe piżamy.