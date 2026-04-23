Poseł Nowej Lewicy Łukasz Litewka nie żyje. Informację o śmierci polityka potwierdził Wirtualnej Polsce rzecznik partii Łukasz Michnik, a „Rzeczpospolita” podaje, że zgon potwierdziła też Anna Maria Żukowska. Do tragedii doszło po godz. 13 w Dąbrowie Górniczej, gdzie rowerzysta zderzył się z autem.

Nie żyje Łukasz Litewka

Do śmiertelnego wypadku doszło po godzinie 13. Z ustaleń przekazanych przez policję wynika, że samochód osobowy zderzył się z rowerzystą, a mężczyzna zginął na miejscu. Pojawia się też informacja, że do tragedii doszło na odcinku między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem.

Śmierć Łukasza Litewki została potwierdzona przez rzecznika Nowej Lewicy Łukasza Michnika. Druga informacja, także jednoznaczna, pojawiła się ze strony przewodniczącej klubu Lewicy Anny Marii Żukowskiej.

Łukasz Litewka miał 36 lat.

Rodzinie i bliskim przesyłamy wyrazy współczucia.